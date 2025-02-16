حوالات خارجية تشكل 95% من مبيعات مزاد العملة في المركزي العراقي

شفق نيوز/ بلغت الحوالات الخارجية في مبيعات مزاد العملة للبنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أكثر من 95%.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 292 مليوناً و 372 الفاً و 935 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وذهبت معظم مبيعات الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 278 مليوناً و 882 الفاً و 935 دولاراً، بنسبة 95.32%، مقارنة بـ السحوبات النقدية البالغة 13 مليوناً و 500 ألف دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 5 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 23 شركة.