حوالات الدولار في مزاد العملة العراقي ترتفع بنسبة 77% اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، بنسبة 77% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 162 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 199 مليون و829 الفا و 639 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وذبات السعر لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 162 مليونا و 679 الفا و 639 دولارا مرتفعة بنسبة 77% ، عن المبيعات النقدية البالغة 37 مليونا و 150 الف دولار .

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 5 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 18 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 93 شركة.