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حوالات البنك المركزي العراق الخارجية تتجاوز 160 مليون دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-02T10:56:08+0000
حوالات البنك المركزي العراق الخارجية تتجاوز 160 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مبيعات البنك المركزي من يوم الخميس، لتصل إلى أكثر من 160 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في الحوالات الخارجية بالرغم من انخفاض في مبيعاته بشكل عام بنسبة 6.93% لتصل إلى 188 مليوناً، و163 الفا و471 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 202 مليونا و 352 الفا و 15 دولار أمريكي.

واشار مراسلنا؛ الى ان اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 163 مليونا و943 الفا و471 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 24 مليوناً و 220 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 25 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 8 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 126 شركة توسط.

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