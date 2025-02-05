حوالات البنك المركزي العراقي تتجاوز 95% اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، أكثر من 95%.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 291 مليوناً و 927 ألفاً و 533 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبذات السعر لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 278 مليوناً و 427 الفاً و 533 دولاراً، بنسبة 95.32%، مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة 13 مليوناً و 500 الف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 6 مصارف.

وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 16 شركة.