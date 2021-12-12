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حوالات البنك المركزي العراقي الخارجية تقترب من 160 مليون دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-12T12:35:20+0000
حوالات البنك المركزي العراقي الخارجية تقترب من 160 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مبيعات البنك المركزي يوم الأحد، لتقترب من 160 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في الحوالات الخارجية بعد ارتفاع مبيعاته بشكل عام بنسبة 19.02% لتصل إلى 194 مليوناً، و 658 الف دولار أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 136 مليونا و 501 الفا و 100 دولار أمريكي.

واشار مراسلنا الى ان اغلب مبيعات البنك ذهبت  لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 159 مليونا و238 ألف دولار، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 35 مليوناً و420 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 26 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 14 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 201 شركة توسط.

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