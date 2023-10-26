حوالات البنك المركزي العراقي الخارجية ترتفع بنسبة 77% خلال يوم واحد

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، اليوم الخميس، بنسبة 77% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 156 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 191 مليونا و422 ألفاً و686 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 156 مليونا و522 الفاً و686 دولارا، مرتفعة بنسبة 77%، عن المبيعات النقدية البالغة 34 مليوناً و900 الف دولار.

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 7 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 22 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 78 شركة.