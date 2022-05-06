"حمار وحلاة" ... سلة ديالى الغذائية تبدأ "موسم الذهب" بمواجهة تحديات الجفاف

شفق نيوز/ "حمار وحلاه" عبارة شعبية شهيرة تدوي وتُسمع خلال انطلاق موسم الرقي في ديالى وعند البقالين وهي اشارة الى "اللون الأحمر للرقي وطعمه الحلو" عند التذوق.

شفق نيوز استطلعت ميدانياً آراء المزارعين الذين بدأوا اليوم بتسويق محصول الرقي في علوة ناحية العظيم (60 كم شمال بعقوبة)، رغم ظروف الجفاف وانعدام الخطط الزراعية الشتوية والصيفية.

ويروي المزارع أحمد شاهر العبيدي لوكالة شفق نيوز وهو يقف أمام عجلته المحملة بمحصول الرقي قصة انتاجه هذا هذا الموسم رغم "خطط الارواء الشحيحة وانعدام الإيرادات المائية".

ويقول العبيدي إن "شح المياه ومنع الخطط الصيفية دفعنا الى اعتماد مياه الابار والري بالتنقيط لزراعة أكبر مساحة ممكنة من الرقي لتعويض الغاء موسم القمح هذا الصيف بقرار حكومي".

ويؤكد العبيدي ان "الري بالتنقيط والآبار أنقذت الكثير من المزارعين من كارثة معيشية بسبب انعدام الدخل والاعتماد على الزراعة الصيفية (الحنطة والقمح)".

ويصف العبيدي محصول رقي للموسم الحالي بانه "ذو جودة عالية من حيث المذاق الحلو واللون الأحمر (حمار وحلاه والبيع عالسجين)"

من جهته يبدي المزارع أبو ماهر العزاوي "تمنياته بالحفاظ على أسعار الرقي بما يلائم المواطن المستهلك والمزارع وفتح أبواب التسويق امام المحافظات الاخرى وتذليل جميع العقبات امام التسويق".

ويواصل العزاوي حديثه لوكالة شفق نيوز قائلاً "نأمل ان يكون موسم الرقي منقذاً للكثير من المزارعين عن الغاء زراعة الحنطة بسبب شح المياه والجفاف القاتل"، واصفا انتاج الموسم الحالي للرقي بانه "الاجود ولم يتعرض لأي انتكاسات مرضية او اوبئة بعد تقنين خطط الارواء واعتماد الري بالتنقيط والتي كانت عبر الابار كوسيلة انقاذ وحيدة".

بدوره يؤكد رئيس مجلس ناحية العظيم السابق محمد إبراهيم ضيفان لوكالة شفق نيوز" ان "رقي العظيم لا يوجد له منافس في العراق وهو فاخر الطعم والجودة في كل عام".

ويدعو ضيفان الجهات المختصة الى "دعم المزارعين وتسهيل نجاح موسم تسويق الرقي الذي يعتبره سكان الناحية موسم الذهب وهو المورد الوحيد المتبقي للمزارعين في ناحية العظيم (سلة ديالى الغذائية) بعد الغاء زراعة الحنطة بسبب انعدام المياه".

ويشدد المسؤول السابق على "ضرورة اغلاق أبواب استيراد الرقي الأجنبي لحين انتهاء موسم الرقي في العظيم لإنقاذ الاف المزارعين من كوارث معيشية مع مراعاة أسعار المنتج بما يلائم دخل جميع الطبقات الاجتماعية".

وتعد ناحية العظيم (60 كم شمال بعقوبة)، ابرز المناطق الزراعية في ديالى ويطلق عليها سلة ديالى الغذائية وتضم 400 الف دونم من الاراضي الزراعية و 45 قرية زراعية، ويبلغ سكانها 35 ألف نسمة، وتشتهر بتصدر انتاج الرقي سنوياً وتسويقه إلى مناطق ديالى ومحافظات أخرى.