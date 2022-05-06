سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"حمار وحلاة" ... سلة ديالى الغذائية تبدأ "موسم الذهب" بمواجهة تحديات الجفاف

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-06T13:10:20+0000
"حمار وحلاة" ... سلة ديالى الغذائية تبدأ "موسم الذهب" بمواجهة تحديات الجفاف

شفق نيوز/ "حمار وحلاه" عبارة شعبية شهيرة تدوي وتُسمع خلال انطلاق موسم الرقي في ديالى وعند البقالين وهي اشارة الى "اللون الأحمر للرقي وطعمه الحلو" عند التذوق.

شفق نيوز استطلعت ميدانياً آراء المزارعين الذين بدأوا اليوم بتسويق محصول الرقي في علوة ناحية العظيم (60 كم شمال بعقوبة)، رغم ظروف الجفاف وانعدام الخطط الزراعية الشتوية والصيفية.

ويروي المزارع أحمد شاهر العبيدي لوكالة شفق نيوز وهو يقف أمام عجلته المحملة بمحصول الرقي قصة انتاجه هذا هذا الموسم رغم "خطط الارواء الشحيحة وانعدام الإيرادات المائية".

ويقول العبيدي إن "شح المياه ومنع الخطط الصيفية دفعنا الى اعتماد مياه الابار والري بالتنقيط لزراعة أكبر مساحة ممكنة من الرقي لتعويض الغاء موسم القمح هذا الصيف بقرار حكومي".

ويؤكد العبيدي ان "الري بالتنقيط والآبار أنقذت الكثير من المزارعين من كارثة معيشية بسبب انعدام الدخل والاعتماد على الزراعة الصيفية (الحنطة والقمح)".

ويصف العبيدي محصول رقي للموسم الحالي بانه "ذو جودة عالية من حيث المذاق الحلو واللون الأحمر (حمار وحلاه والبيع عالسجين)"

من جهته يبدي المزارع أبو ماهر العزاوي "تمنياته بالحفاظ على أسعار الرقي بما يلائم المواطن المستهلك والمزارع وفتح أبواب التسويق امام المحافظات الاخرى وتذليل جميع العقبات امام التسويق".

ويواصل العزاوي حديثه لوكالة شفق نيوز قائلاً "نأمل ان يكون موسم الرقي منقذاً للكثير من المزارعين عن الغاء زراعة الحنطة بسبب شح المياه والجفاف القاتل"، واصفا انتاج الموسم الحالي للرقي بانه "الاجود ولم يتعرض لأي انتكاسات مرضية او اوبئة بعد تقنين خطط الارواء واعتماد الري بالتنقيط والتي كانت عبر الابار كوسيلة انقاذ وحيدة".

بدوره يؤكد رئيس مجلس ناحية العظيم السابق محمد إبراهيم ضيفان لوكالة شفق نيوز" ان "رقي العظيم لا يوجد له منافس في العراق وهو فاخر الطعم والجودة في كل عام".

ويدعو ضيفان الجهات المختصة الى "دعم المزارعين وتسهيل نجاح موسم تسويق الرقي الذي يعتبره سكان الناحية موسم الذهب وهو المورد الوحيد المتبقي للمزارعين في ناحية العظيم (سلة ديالى الغذائية) بعد الغاء زراعة الحنطة بسبب انعدام المياه".

ويشدد المسؤول السابق على "ضرورة اغلاق أبواب استيراد الرقي الأجنبي لحين انتهاء موسم الرقي في العظيم لإنقاذ الاف المزارعين من كوارث معيشية مع مراعاة أسعار المنتج بما يلائم دخل جميع الطبقات الاجتماعية".

وتعد ناحية العظيم (60 كم شمال بعقوبة)، ابرز المناطق الزراعية في ديالى ويطلق عليها سلة ديالى الغذائية وتضم 400 الف دونم من الاراضي الزراعية و 45 قرية زراعية، ويبلغ سكانها 35 ألف نسمة، وتشتهر بتصدر انتاج الرقي سنوياً وتسويقه إلى مناطق ديالى ومحافظات أخرى.

related

بعد مناشدة نشرتها شفق نيوز.. ديالى تعتمد آليات جديدة لتسويق الرقي

Date: 2021-05-12 18:11:49
بعد مناشدة نشرتها شفق نيوز.. ديالى تعتمد آليات جديدة لتسويق الرقي

كرميان وديالى توضح حقيقة وصول اطلاقات مائية إيرانية

Date: 2021-07-15 07:22:39
كرميان وديالى توضح حقيقة وصول اطلاقات مائية إيرانية

ديالى تبعث طلباً مستعجلاً لبغداد بعد خسارتها عشرة مليارات دولار

Date: 2021-01-21 07:40:30
ديالى تبعث طلباً مستعجلاً لبغداد بعد خسارتها عشرة مليارات دولار

"حرب الحرائق" تستعر في ديالى وزراعتها ترصد حجم الخسائر

Date: 2020-05-18 17:05:33
"حرب الحرائق" تستعر في ديالى وزراعتها ترصد حجم الخسائر

إيران والعراق يتفقان على إنشاء سوق حدودية بين البلدين

Date: 2022-02-18 06:35:23
إيران والعراق يتفقان على إنشاء سوق حدودية بين البلدين

مطالبة برلمانية بإسعاف ديالى بمبالغ إعادة الإعمار

Date: 2020-09-12 10:16:27
مطالبة برلمانية بإسعاف ديالى بمبالغ إعادة الإعمار

"القيظ" وحظر الاستيراد يرفعان أسعار الفواكه والخضر بديالى

Date: 2021-07-19 08:44:35
"القيظ" وحظر الاستيراد يرفعان أسعار الفواكه والخضر بديالى

إنتعاش في ديالى بزيادة حجم التجارة مع إقليم كوردستان

Date: 2021-01-26 09:30:20
إنتعاش في ديالى بزيادة حجم التجارة مع إقليم كوردستان