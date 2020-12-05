حلوى تركية تحقق نجاحاً بسوق الأسهم والعراق يتصدر المستوردين

شفق نيوز/ حققت شركة حلوى "بيبيتو" التركية نجاحا في سوق الاسهم، فيما بلغت صادراتها الى العراق وامريكا وبريطانيا نحو 60%.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الامريكية ان "حلوى بيبيتو التركية ارتفعت اسهمها في أول يوم تداول لها في إسطنبول، يوم امس الجمعة، حيث حصل صندوق الثروة النرويجي اكبر مشتر منفرد للاسهم المباعة، على 7.7% من الاسهم المعروضة وبسعر 9 ليرات للسهم الواحد، اذ خصصت الشركة بعض العائدات للصفقات وتسديد الديون وتوسيع العمليات الحالية".

واشارت الوكالة الى ان سعر السهم ارتفع بنسبة 10% إلى 9.9 ليرات مع بدء التداول، مما أعطى الشركة قيمة سوقية بلغت 1.86 مليار ليرة (237 مليون دولار).

وتخطط شركة Kervan Gida ومقرها إسطنبول لاستخدام 55% من الأموال من الاكتتاب العام للاستحواذ في أوروبا خلال السنوات الثلاث المقبلة، و25% للاستثمارات في تركيا لتوسيع خطوط الجيلي وعرق السوس، والباقي لسداد الديون لخفضها.

وتمتلك Kervan Gida ، التي تصدر ما يقرب من 60% من إنتاجها بشكل رئيسي إلى العراق والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ما يقرب من 36% من حصة السوق في تركيا، مقارنة بـ43% لشركة Haribo، المملوكة لشركة Haribo GmbH ومقرها بون الألمانية.