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حلوا بالمرتبة الثانية.. العراقيون يشترون 6674 منزلا في تركيا عام 2020

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-14T09:11:12+0000
حلوا بالمرتبة الثانية.. العراقيون يشترون 6674 منزلا في تركيا عام 2020

شفق نيوز/ أظهرت بيانات إحصائية تركية، يوم الخميس، أن العراقيين جاؤوا بالمرتبة الثانية من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا خلال عام 2020.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "إيران جاءت بالمرتبة الاولى من حيث الشراء وبواقع 7.189 منزلاً وجاء العراق بالمرتبة الثانية بـ6.674 منزلاً، ومن ثم جاءت روسيا ثالثا بـ 3.078 منزلاً ثم أفغانستان بالمرتبة الرابعة وبواقع 929 منزلاً، واذربيجان خامساً بواقع 279 منزلاً".

وأضافت أن " العراق جاء أيضا بالمرتبة الثانية من حيث شراء المنازل من تركيا خلال كانون الاول 2020 وبواقع 724 منزلا وجاءت ايران اولا بواقع 764 منزلا وروسيا ثالثا بـ 349 منزلا وافغانستان رابعا بـ 224 منزلا".

وأشارت إلى أن "مبيعات المنازل ارتفعت في تركيا خلال عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه بعد ان اصبحت مليون و499 ألفا و316 منزلا وبزيادة بلغت نسبتها 72.4%"، مبينا ان "اسطنبول حصلت على اعلى حصة من مبيعات المنازل وبواقع 265 الف منزل مباع وبنسبة 17.7%، وجاءت انقرة بالمرتبة الثانية وبواقع 157 ألف و95 منزلا وبنسبة بلغت 10.5% وازمير بالمرتبة الثالثة وبواقع 93 الف و 457 منزلا وبنسبة بلغت 6.2%.

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