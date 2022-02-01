حلم فيسبوك بإطلاق عملة مشفرة يتلاشى

شفق نيوز/ بعد العديد من عمليات إعادة تسمية للعلامات التجارية وجلسات استماع عقدها مجلس الشيوخ الأميركي، ورحيل مدراء رفيعي المستوى، تغادر شركة "دييم" (Diem)، التي كانت تدعمها "ميتا" (فيسبوك سابقا).

وأكدت الجهة المشرفة على "دييم"، الإثنين، بيعها مقابل مليوني دولار لصالح "سلفر غيت"، وهو بنك متخصص بالعملات المشفرة كان يعمل مع الشركة خلال العام الماضي على تقديم عملة مشفرة مستقرة مرتبطة بالدولار الأميركي، وفقا لما نقله موقع "ذا فيرج" المتخصص بأخبار التكنولوجيا.

وقال المدير التفيذي لـ "دييم"، ستيوارت ليفي، في بيان صحفي إن قرار بيع الشركة أتى "لأنه أصبح واضحا من حوارنا مع المشرّعين الفيدراليين أن المشروع لن يسير قدما".

يذكر أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كان من بين أبرز المعارضين لانطلاق شركة "دييم"، وفقا للموقع.

ويقول الموقع إن "بيع أصول دييم يسجل نهاية جهد كان، بأثر رجعي، محكوما عليه بالفشل منذ البداية".

وكانت فيسبوك، التي تعرف اليوم باسم "ميتا"، قد حضرت تطبيقات كان بإمكانها أن تتيح للأشخاص استخدام العملة المشفرة "ليبرا"، التي كلفت "دييم" بإنتاجها.

كما أن فيسبوك أسست "اتحاد ليبرا"، لإدارة العملة مع شركات تكنولوجية أخرى، لكن المخاوف بدأت مباشرة من أن "ليبرا" كانت ستتيح المجال أمام عمالقة التكنولوجيا للحصول على نفوذ أوسع، ليعلن الأعضاء انسحابهم من الاتحاد بعد أشهر فقط من إعلان تأسيسه.

ويقول الموقع إن بيع أصول "دييم" أدى إلى تلاشي حلم مؤسس "ميتا"، مارك زوكربيرغ، بالحصول على عملته المشفرة.

ويرجح الموقع أيضا أن يقوم بنك "سيلفر غيت" أو غيره، بإعادة إحياء المشروع، لكنه يشك أن يحظى بدعم بنفس المستوى بالأخص بعد انسحاب شركات التكنولوجيا من "ليبرا" سابقا.