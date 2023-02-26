حكومة إقليم كوردستان تعلن الوصول لاتفاق مبدئي مع بغداد حول مشروع قانون الموازنة

شفق نيوز / أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، يوم الأحد، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الاتحادية حول مشروع قانون موازنة 2023.

وقال صباح، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وفد حكومة إقليم كوردستان اجتمع اليوم في بغداد، مع رئيس وزراء الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني".

وأضاف أن "بعد التباحث حول الملفات العالقة بين أربيل وبغداد، تم التوصل لاتفاق مبدئي حول مشروع قانون موارنة 2023"، مشيراً إلى أن "الأجواء كانت إيجابية بين الطرفين".

وتجري الوفود الكوردية، منذ شهرين، زيارات مكوكية إلى بغداد، للتفاوض حول المسائل العالقة بين المركز وإقليم كوردستان، التقت خلالها بالأطراف المعنية بملفات الموازنة وقانون النفط والغاز، والمنافذ الحدودية.

وعاد وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض إلى أربيل، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن أجرى زيارة استغرقت يومين إلى بغداد بهدف حل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين، بشأن الملفات العالقة أبرزها قانون النفط والغاز، وموازنة 2023.

وكشفت الحكومة العراقية، قبل أسبوعين، عن مباشرة وزارة المالية بإعادة إعداد الموازنة العامة لعام 2023 وفق سعر الصرف الجديد (130) ألف دينار لكل 100 دولار.