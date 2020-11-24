حكومة الكاظمي تفصح عن موعد إقرار موازنة 2021

شفق نيوز/ أفصحت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن موعد إقرار الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل 2021.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه "في ظل عدم وجود موازنة عامة للبلاد فلا يمكن التصريح عن إرسال مبالغ مالية إلى إقليم كوردستان"، وذلك في رد له على سؤال بشأن تصريحات سابقة لأحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الحكومة .

وأوضح وزير الثقافة أن "مجلس الوزراء خصص الجلسة المقبلة لإقرار قانون الموازنة العامة للعام 2021".

وأبلغ مصدر في وزارة المالية وكالة شفق نيوز، في وقت سابق بأن الوزارة ستكمل إعداد مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 وتعرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وأضاف أن "مجلس الوزراء سيناقش ويقر مشروع الموازنة خلال جلسته الاعتيادية (الثلاثاء) أو في جلسة خاصة، وبعدها يرسلها إلى مجلس النواب للتصويت عليه".

وكشف المصدر عن أن "سعر برميل النفط المحدد في مشروع الموازنة يتراوح بين 35-40 دولارا".

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة. ويعيش البلد أزمة مالية خانقة خلال العام الجاري جراء تراجع أسعار الخام في الأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.

ولم يقر العراق موازنة مالية للعام الجاري نتيجة الظروف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة والتي أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي.