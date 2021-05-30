حكومة الكاظمي تعلن تحقيق سب انجاز "متقدمة" في تحريك المشاريع المتلكئة

شفق نيوز / أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، يوم الأحد، تحقيق نسب انجاز متقدمة في تحريك المشاريع الاستثمارية المتلكئة المتلكئة في بغداد والمحافظات.

وذكرت الامانة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "لجنة الأمر الديواني رقم (6 لسنة 2017) في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المعنية بهذا الملف، حظيت بدعم كبير وإمكانيات وصلاحيات مكنتها من تشخيص أهم المعوقات والعراقيل التي تواجه ملف الاستثمار في العراق".

وأوضحت أن ذلك تم من خلال "المتابعات والاجتماعات الدورية المستمرة، بهدف تجاوز البيروقراطية اختصاراً للجهد والوقت، الأمر الذي مكنها من إيجاد الحلول والمعالجات".

ووفقا للبيان، عقدت اللجنة "(107) جلسات أصدرت فيها (777) توصية وتوجيه، اعتمدت أعلى درجة المهنية والجودة، تحققت من خلالها نسب إنجاز متقدمة، أسهمت في تحريك (444) مشروعاً متوقفاً ومتلكئاً، تمت خلالها معالجة الأسباب الإدارية والفنية والمالية، وإزالة التقاطعات بين الجهات الرسمية ذات العلاقة".

وشملت القطاعات التي تناولتها اللجنة، بحسب البيان، "(سكني، تجاري، سياحي وترفيهي، صناعي، زراعي، صحي، وتعليمي) حيث كانت حصة محافظة بغداد منها (153) مشروعاً، و (291) مشروعاً موزعة على بقية المحافظات".

وشخصت اللجنة، "أهم المعوقات التي تواجه ملف الاستثمار في العراق، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها البلد، مثل جائحة كورونا وتقليص نعم سبة دوام الموظفين في المؤسسات الرسمية، وعملت على التواصل المستمر مع المديرين العامين في الدوائر المختصة، لحسم الموضوعات جذرياً، بالقرارات والتوصيات والتوجيهات الصادرة عن اللجنة".