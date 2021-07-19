حكومة الكاظمي تطلق الموقع الالكتروني الخاص بتوزيع الأراضي

شفق نيوز/ اعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الإثنين، انطلاق التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة توزيع قطع الاراضي السكنية للمواطنين (www.dari.iq)، وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة المكلفة بتوزيع قطع الاراضي.

وقال الكاظمي، وفق بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، "في الوقت الذي نبارك فيه للشعب العراقي ايام عرفة وعيد الاضحى المبارك، نعلن اليوم الإثنين بدء التسجيل على قطع الاراضي من خلال الموقع الالكتروني الذي تم اعتماده، وسيسهم في تسهيل الاجراءات وتجاوز الروتين والمحسوبية والتدخلات الجانبية، ويحقق العدالة بالتوزيع في ضوء الشروط والنقاط الموضوعة للفئات المستحقة".

واضاف أن "الشعب العراقي يستحق منا بذل قصارى الجهود من اجل خدمته وتلبية احتياجاته"، مؤكّدا أن "هذا البرنامج يعد الخطوة الاولى لبرامج وخطط استراتيجية أوسع للسكن".

وأشار الكاظمي بالقول، "وعدت بتوفير سكن يحفظ كرامة أبناء شعبنا، واليوم نعلن عن الاجراءات الاولى للتنفيذ والمتمثلة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني".

من جهتها اوضحت اللجنة المكلفة بتوزيع قطع الاراضي ان المرحلة الاولى ستتضمن توزيع 338 الف قطعة ارض من اصل 550 الف، ستشمل محافظات بغداد والبصرة والنجف وميسان وواسط وصلاح الدين والرمادي كمرحلة اولى، وفق بيان مكتب الكاظمي.

وبينت اللجنة أن التسجيل الالكتروني سيكون مفتوحا لجميع المحافظات، الا ان قطع الاراضي المتوفرة حاليا كوجبة اولى في المحافظات اعلاه، لحين اكمال المحافظات الاخرى تباعا.

وحثّت اللجنة المكلفة بتوزيع قطع الاراضي جميع المحافظين، على التعاون مع اللجنة وتذليل الاجراءات والاسراع بتخصيص الاراضي السكنية للمواطنين.

وفي 6 يوليو/تموز الجاري، قرر مجلس الوزراء العراقي 550 ألف قطعة أرض سكنية على المواطنين ومنحهم قروضا للحد من أزمة السكن التي تعاني منها البلاد.

ويعاني العراق من أزمة سكن حادة، وبحسب وزارة الإسكان فإن البلاد تحتاج إلى 3 ملايين وحدة سكنية لحل تلك الأزمة.

وتجاوز التعداد السكاني للبلاد 40 مليون نسمة، وفق إحصاء رسمي أعلنته وزارة التخطيط العراقية في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي.