حكومة الكاظمي تصوت على استيراد المزيد من الكهرباء

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية في جلستها الأسبوعية يوم الثلاثاء برئاسة مصطفى الكاظمي استيراد المزيد من الكهرباء للحد من نقص الطاقة المزمن وخاصة في فصل الصيف.

وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء، إن الأخير صوت على زيادة استيراد الطاقة الكهربائية بمقدار 300 ميغاواط.

ولم يوضح الدولة سيتم استيراد الكهرباء منها.

ويأتي هذا القرار للحد من النقص الكبير في الطاقة خلال فصل الصيف، إذ تتزايد الحاجة المحلية إلى الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتجاوزها 50 مئوية في بعض المناطق.

كما أفاد ناظم بأن مجلس الوزراء وافق على إنشاء خط سكة حديد بين البصرة والشلامجة.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء استضاف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبحث معه إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وأضاف أن الحكومة تعمل بجد وتحاول تقديم خدمات في هذه الظروف الاستثنائية.