حكومة الكاظمي تحدد موعد إعلان أسماء المستحقين في مشروع "داري"

شفق نيوز/ حددت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، موهد إعلام أسماء المستحقين في مباردة "داري" الخاصة بتوزيع قطع أراضي سكنية.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحفي، عقب الجلسة الأسبوعية للحكومة، إن "وزارة الإعمار والإسكان شرعت بإرسال رسائل نصية للمتقدمين على مشروع داري".

وأوضح، أن "التدقيق بمعاملات المتقدمين على مشروع داري بدأ في بغداد ونينوى وديالى وكربلاء المقدسة والمثنى"، مبينا أن "الإعلان عن أسماء المستحقين سيكون خلال ثلاثة أسابيع".

وفي 7 يوليو/تموز الماضي، قررت الحكومة العراقية، توزيع 550 ألف قطعة أرض سكنية على المواطنين ومنحهم قروضا للحد من أزمة السكن في البلاد، وذلك ضمن مبادرة أطلق عليها اسم "داري".

ووفق الأرقام الرسمية، فإن العراق بحاجة إلى نحو 3.5 مليون وحدة سكنية لاحتواء أزمة السكن في البلاد.