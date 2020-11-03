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حكومة الكاظمي تجري اتصالات لصرف الرواتب "سريعاً"

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-03T14:49:38+0000
حكومة الكاظمي تجري اتصالات لصرف الرواتب "سريعاً"

شفق نيوز/ جددت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، التزامها بصرف الرواتب "المتأخرة"، مشيرة إلى اجراءها اتصالات لصرفها  "سريعاً".

وقال المتحدث باسمها أحمد ملا طلال، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، بعد اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الحكومة ملتزمة بصرف الرواتب المتأخرة".

وأضاف ملا طلال، أن "الكاظمي يجري اتصالات مع الكتل السياسية من أجل إقرار قانون الاقتراض سريعاً"، مشيراً إلى أنه (الكاظمي) "أوعز لوزارة المالية بإيجاد حل سريع لصرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية".

وأرسلت امانة مجلس الوزراء، مشروع قانون تمويل العجز المالي إلى مجلس النواب، والخاص بالاقتراض الداخلي والخارجي، في وقت يعاني فيه العراق من ازمة مالية خانقة نتيجة انخفاض اسعار النفط التي تعتمد عليه موازنة العراق بنسبة أكثر من 90 %، مما وجد نفسه عاجزا على سد حتى رواتب الموظفين في دوائر الدولة.

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