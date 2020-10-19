حكومة الكاظمي تتمسك بـ"الورقة البيضاء": ستعيد التوازن للاقتصاد

شفق نيوز/ اعتبر وزير المالية علي علاوي، يوم الاثنين، أن معالجة التحديات الاقتصادية مهمة ليست سهلة، مشيرا إلى أن الورقة الإصلاحية التي تبنتها الحكومة باسم "الورقة البيضاء" تهدف إلى إعادة "التوازن" للاقتصاد العراقي.

وكان مجلس الوزراء قد اقر مؤخرا في احدى جلساته ما اسماه بالورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي والمالي في العراق.

لكن الورقة تعرضت إلى انتقادات من قبل مسؤولين ومختصين، حيث اعتبروا بأنها كانت أحد أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأيام القليلة الماضية.

وقال علاوي، في بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "معالجة التحديات الاقتصادية المهمة ليست سهلة ، والازمة الحالية ليست وليدة اليوم ولا تتعلق بهذه الحكومة واجراءاتها لأنها تحتاج الى اصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها"، مشددا على "ضرورة التكامل في العمل ما بين السلطات لتحقيق ما نسعى اليه".

وبين وزير المالية ان "الورقة الإصلاحية التي تبنتها الحكومة الحالية تهدف الى إعادة التوازن للاقتصاد العراقي، وضعه على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره الى اقتصاد ديناميكي متنوع يخلق الفرص للمواطنين لعيش حياة كريمة".

وشدد علاوي على ان "المرحلة الراهنة يجب ان تشهد المزيد من التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصلحة البلد والمواطن لافتاً الى حرصه على عقد اللقاءات المتواصلة مع اللجان النيابية والنواب، حيث ان هذا التواصل ينعكس إيجابا على سير الأوضاع في العراق".

وأشار وزير المالية، الى ان "سوء الإدارة والاعتماد المطلق على الإيرادات النفطية هو ما اوصلنا الى الوضع الذي نشهده حالياً ونسعى الى معالجته من خلال العمل على تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار وغيرها لتعظيم واردات البلد".

ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة منذ مطلع العام الجاري، جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ تغطي إيرادات بيع الخام أكثر من 95 بالمئة من نفقات الدولة.



