حكومة الكاظمي تتلقى دعماً "مطلقاً" لورقتها البيضاء

شفق نيوز/ أعلن وزير المالية علي عبد الامير علاوي يوم الخميس دعم المنظمات الدولية والدول الصناعية بشكل "مطلق" للخطة الحكومية الخاصة بالإصلاح الاقتصادي والمالي والمعروفة باسم "الورقة البيضاء".

وقال علاوي في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الورقة البيضاء حصلت على تأييد مطلق من قبل الدول الصناعية والمنظمات الدولية لاول مرة"، وذلك خلال جولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له في أوروبا.

وأضاف أن "التأييد الدولي والترحيب بالورقة البيضاء يعد انجازاً لوزارة المالية".

وأشار علاوي، وهو أحد أعضاء الوفد العراقي رفقة الكاظمي، أن "المنظمات الدولية رأت بان العراق يواجه تحديات اقتصادية شاقة خيمت عليها ازمتي كورونا وانخفاض اسعار النفط وان الورقة البيضاء تعد برنامجاً طموحاً للاصلاح الاقتصادي الشامل وتعزيز نمو الاقتصاد الخاص وحماية الفئات الاكثر ضعفاً".

واشار إلى ان "الدول الصناعية والمنظمات الدولية أعلنت دعمها لرؤية الحكومة العراقية في الاصلاح ليس فقط لدرء الازمات الحالية وانما لخلق فرص اقتصادية دائمة للشعب العراقي تلبي تطلعاتهم".

وكانت الحكومة العراقية قد قدمت قبل أيام خطة إلى البرلمان بهدف إجراء إصلاحات مالية واقتصادية في البلاد، على ضوء الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد منذ مطلع العام الجاري جراء انخفاض أسعار النفط.



