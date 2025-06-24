حكومة السوداني تطلق تريليوني دينار لتغطية مشاريع استثمارية للوزارات

شفق نيوز/ أعلن مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، إطلاق تريليوني دينار لتغطية مشاريع الخطة الاستثمارية للوزارات، إضافة إلى تمويل المحافظات بترليون و400 مليار دينار.

جاء ذلك، خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التي عقدت بوقت سابق من اليوم، برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشدد السوداني، خلال الجلسة، على أهمية استمرار العمل وبجدية في تنفيذ المشاريع الخدمية، وحسب البرنامج الحكومي.