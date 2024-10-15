حكومة السوداني تحدد أسعاراً جديدة للحنطة وتزيد حصتها في النقد الدولي وتطلق مدينة صناعية بالبصرة

شفق نيوز/ أعلنت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، عن مجموعة من القرارات الهامة لتعزيز الاقتصاد المحلي، حيث تم تحديد أسعار جديدة للحنطة المنتجة في العراق. وجاءت الأسعار الجديدة لدعم الفلاحين، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، مبينا أن سعر طن الحنطة المنتج من الأراضي التي تستخدم أنظمة الري الحديثة يصل إلى 850 ألف دينار، في حين سيكون سعر الطن للأراضي التي تستخدم طرق الري التقليدية 800 ألف دينار.

كما قررت الحكومة، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي بمبلغ يعادل 831.9 مليون SDR، ما يسهم في رفع القوة التصويتية للعراق ويعزز مكانته المالية على الساحة الدولية.

وفي خطوة لتعزيز التنمية الاقتصادية، قال البيان، إن الحكومة أطلقت مشروع إنشاء مدينة صناعية جديدة في محافظة البصرة (أقصى جنوبي البلاد)، تهدف إلى تعزيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.