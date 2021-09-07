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حقيقة إيقاف تجهيز محطات تعبئة الوقود الاهلية في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-07T09:33:50+0000
حقيقة إيقاف تجهيز محطات تعبئة الوقود الاهلية في بغداد

شفق نيوز/ نفت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة الى وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء، إيقاف تجهيز محطات تعبئة الوقود "الخاصة" في العاصمة بغداد.

وقالت الشركة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها "تنفي المعلومات التي تم تداولها في بعض  المواقع الالكترونية بشأن إيقاف تجهيز محطات تعبئة الوقود التابعة للقطاع الخاص في العاصمة بغداد بسبب الديون المترتبة على اصحاب هذه المحطات من قبل دائرة عقارات الدولة".

ونقل البيان عن مدير عام الشركة حسين طالب، إن "المعلومات التي تم تداولها بهذا الشأن هي اخبار غير دقيقة وعارية عن الصحة"، مبيناً أن "الشركة ومن خلال هيئة توزيع بغداد مستمرة بتجهيز جميع المحطات في بغداد بحصصها اليومية من الوقود حفاظا على انسيابية تجهيز المشتقات النفطية للمواطنين".

 

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