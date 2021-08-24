حقيقة "ضبط أطنان من الأسماك المسممة" في النجف

شفق نيوز/ كشفت خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس، حقيقة تداول خبر يدعي ناشروه أن السلطات العراقية ضبطت "900 طن من الأسماك المسممة"، دخلت النجف قادمة من الموصل.

وأوضحت الخدمة أن هذا الادعاء "غير صحيح"، وقد نفاه مسؤول عراقي رفيع في وزارة الداخلية تحدث للوكالة.

وتضمن المنشور صورة لأسماك مرفقة بتعليق "ضبط 900 طن من الأسماك المسممة قادمة من محافظة نينوى متجهة إلى محافظة النجف".

وحظي المنشور بعشرات المشاركات على الرغم من أن غالبية التعليقات شككت في صحته، مشيرة إلى أن الأرقام المذكورة غير واقعية، فيما لفت آخرون أن محافظة النجف هي من تصدر الأسماك لا العكس.

ولم يعثر صحافيو خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس على هذا الخبر منشورا في أي موقع رسمي أو ذي صدقية.

من جهة أخرى، نفى مسؤول عراقي رفيع في وزارة الداخلية لصحافيي الوكالة في بغداد صحة هذا الخبر، وقال "ما يُتداول عار تماما عن الصحة".