حقيقة تعليمات جديدة تخص تحويل الأموال لشراء عقارات خارج العراق: الموضوع افتقد الدقة

شفق نيوز/ نفى مصرف الرافدين الحكومي، اليوم الاثنين، وجود أي تعليمات لتحويلات مصرفية لشراء العقارات خارج العراق، مبينا ان الموضوع افتقد للدقة والمفهوم العام.

وقال المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المصرف يود أن يوضح لوسائل الاعلام والراي العام بخصوص ما ورد من الخبر الذي تم نشره مؤخرا بشأن تحويلات الاموال لغرض شراء العقارات خارج العراق".

وأكد المصرف ان "الموضوع افتقد للدقة والمفهوم العام وينفي المصرف نفيا قاطعا وجود اي تعليمات لمثل هذا النوع من التحويلات ولا توجد لديه اية تعاملات بهذا الخصوص في الوقت الحاضر".

وكانت وسائل اعلام نشرت بيانا منسوبا الى مصرف الرافدين، في 25 تموز الجاري، يكشف فيه عن تمويل التجارة الخارجية والاعتمادات المستندية بالسعر الرسمي من ضمنها التحويلات المرتبطة المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية في العراق، داعيا زبائنه الراغبين بتغطية جميع العمليات الاستيرادية الى مراجعة فروعه لفتح حساب مصرفي باسم الشركة وحسب التعليمات السارية بالإضافة الى إرفاق الوثائق المطلوبة للتحويلات الخارجية".