حقول الدواجن بالنجف تتكبد خسائر فادحة وتغلق أبوابها

شفق نيوز/ أعلنت الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن في النجف، يوم الأحد، عن إغلاق كافة الحقول والمفاقس في المحافظة بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها بسبب خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار وعمليات التهريب المستمرة للمنتجات المستوردة.

وقال عضو الجمعية، علي العذاري لوكالة شفق نيوز، إن "الجمعية قررت اغلاق كافة الحقول والمفاقس والمعامل الخاصة بتربية الدواجن في محافظة النجف بسبب اغراق الاسواق بالدجاج المهرب للمحافظة".

وأضاف أن "الأماكن المغلقة تورد للمحافظات الوسطى والجنوبية يوميا آلاف الدجاج".

وبين العذاري أن "ارتفاع سعر الدولار وتفشي ظاهرة تهريب الدجاج عن طريق محافظتي السليمانية ونينوى الى مناطقنا وبأسعار بخسة جدا، تسبب لأصحاب الحقول بخسائر تجاوزت الـ10 مليارات دينار في النجف فقط".

يشار إلى أن وزارة الزراعة كانت قد أصدرت قراراً يقضي بمنع استيراد الدجاج والبيض لدعم المنتج الوطني إلا أن عمليات تهريب المستورد إلى العراق لم تتوقف ما تسبب بخسائر مادية لأصحاب حقول الدواجن العراقيين.