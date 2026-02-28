حقل غاز خورمور في السليمانية يعلق عملياته كـ"إجراء احترازي"

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر في الشركة المشغّلة لحقل غاز خورمور في السليمانية، يوم السبت، بتوقّف العمليات في الحقل كإجراءٍ احترازي.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن "التوقف جاء في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ويُعد حقل كورمور من أهم الحقول الغازية في إقليم كوردستان والعراق، حيث تستثمره شركة "دانة غاز" الإماراتية لتوفير الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء في الإقليم.

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.