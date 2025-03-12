"حقل عكاز".. كنز للغاز العراقي مهدد بالضياع بسبب شركة مثيرة للجدل

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي، يوم الأربعاء، عن وجود تحديات كبيرة أمام العراق بشأن تأمين احتياجاته من الغاز الطبيعي بعد توقف استيراد الغاز الإيراني.

وقال الكبيسي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة العراقية تعاقدت مع شركة أوكرانية لاستثمار حقل عكاز، إلا أن هناك شكوكاً حول كفاءة الشركة ومصداقيتها"، مبيناً أن "رئيس غرفة التجارة الأوكرانية أبدى تحفظات حول قدرة الشركة على تنفيذ المشروع، رغم تقديمها ضمانات مالية بقيمة 50 مليون دولار".

وأضاف أن "الشركة لم تحقق أي تقدم ملموس منذ توقيع العقد قبل عام، باستثناء نصب عدد من الكرفانات في مواقع الحفر، ما يثير القلق بشأن قدرة الشركة على تنفيذ المشروع وفق المعايير المطلوبة".

وأشار الكبيسي، إلى أن "عائدات الحقل تحتسب وفق معادلة 150 مترا مكعبا من الغاز مقابل دولارين، ما يعكس أهمية المشروع اقتصادياً"، كاشفاً عن "مشروع إنشاء محطة الدورة المركبة قرب الحدود السورية، والتي ستعمل على الغاز المستخرج من حقل عكاز، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1,642 ميغاواط من الكهرباء، ما سيسهم في تحسين إمدادات الطاقة لمحافظة الأنبار ودعم شبكة الكهرباء الوطنية".

وأشار الكبيسي، إلى "أهمية تعزيز الرقابة الحكومية على الشركات المنفذة"، مضيفاً أن "العراق بحاجة إلى شركات عالمية ذات خبرة لاستثمار هذا المورد الحيوي".

وختم الكبيسي، حديثه قائلاً إن "هناك دعماً حكومياً للمشروع، لكن التنفيذ يتطلب إشرافاً مباشراً لضمان تحقيق الفوائد المرجوة للمحافظة والعراق بشكل عام".

ويعد حقل عكاز ثاني أكبر حقل غازي في الشرق الأوسط، واستثماره بشكل صحيح يمكن أن يوفر أكثر من 10,000 فرصة عمل في مرحلته الأولى، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات مالية لمحافظة الأنبار.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية صرح، يوم الأحد، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أنهت الإعفاءات الممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران، ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث قوله، إن واشنطن لن تسمح لطهران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية.

ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، ويواجه تحديات في توفير بدائل كافية لضمان استقرار إمدادات الطاقة، خصوصاً خلال فترات الذروة الصيفية.

يذكر أن نائب رئيس لجنة الكهرباء في البرلمان العراقي، وليد السهلاني قال لوكالة شفق نيوز، يوم الأحد الماضي، أن انقطاع الغاز الإيراني، سيسبب خسارة 8 آلاف ميغاواط من منظومة الكهرباء في البلاد.