حقل عكاز.. النفط العراقية تدخل مرحلة "الحسم" مع الشركة الكورية

شفق نيوز/ كشفت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، عن دخول الوزارة مرحلة "الحسم" النهائية مع الشركة كوكاز الكورية من أجل استئنافها العمل بحقل عكاز الغازي غربي الانبار، أو التوجه لطرحه على الاستثمار أمام شركات أخرى.

وقالت عضو اللجنة النائب ابتسام محمد درب لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة النفط دخلت الآن في مرحلة حسم موضوع شركة كوكاز الكورية الجنوبية وبشكل نهائي"، مبينة ان الوزارة "تتفاوض مع الشركة الكورية من أجل استئناف العمل، وهذا أمر مستبعد لغاية الآن".

وأوضحت أنه " لم يتم لمس أي جدية من الشركة الكورية في العمل رغم تأمين المنطقة ووضع اكثر من 600 حارس على الحقل واستقرار الوضع الأمني في الانبار"، مشيرة إلى أن هذا الأمر "أخذته الشركة حجة من أجل إيقاف أعمالها". وأشارت درب، إلى أن "التفاوض يجري حالياً مع شركة أخرى من أجل إستثمار حقل عكاز"، مرجحة أن يتم "فسخ العقد مع شركة كوكاز الكورية".

وأكدت أن "هناك اتفاقاً بين الطرفين المتعاقدين، لإسترجاع المبالغ التي استلمتها الشركة".

ويقدر احتياطي حقل عكاز الغازي من الغاز الغام بنحو 6 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتم اكتشافه عام 1981، اي قبل اكتشاف النفط في الحقل نفسه في سنة 1983، وتوجد كميات ضخمة جدا تتراوح بين مليار ومليار ونصف برميل

وحسب جولة التراخيص، تم التعاقد مع شركة كوكاز الكورية لاستثمار الحقل عام 2012، وقامت الشركة بإيقاف العمل بعد دخول تنظيم "داعش" إلى المحافظة.