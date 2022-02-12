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حقل بعشيقة.. DNO النرويجية تحقق ارباحا قياسية وتتوقع ضخ 4 آلاف برميل يوميا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-12T05:50:31+0000
حقل بعشيقة.. DNO النرويجية تحقق ارباحا قياسية وتتوقع ضخ 4 آلاف برميل يوميا

شفق نيوز/ أعلنت شركة DNO النرويجية انها حققت إيرادات قياسية في عام 2021، فيما توقعت عن ضخ أكثر من 4 آلاف برميل من النفط يوميا من حقل بعشيقة في اقليم كوردستان.

وقالت الشركة في بيان لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "الشركة سجلت إيرادات قياسية في عام 2021 بلغ مليار دولار بزيادة قدرها 63 في المائة عن العام السابق، على خلفية ارتفاع أسعار النفط والغاز وأداء الإنتاج القوي".

من جهته؛  قال الرئيس التنفيذي لشركة "DNO" بيجان موسافار رحماني؛ إننا "ملتزمون كما كنا دائما بالتنقيب وإنتاج البترول والغاز بطريقة جذابة تجاريا ولكنها أيضا مسؤولة  اجتماعيا وبيئيا"، مبينا ان "هذا هو نموذج عملنا، وهذا هو الحمض النووى لشركة دنو".

واضاف ان "الشركة تكثف أنشطتها الحفرية في كوردستان للحفاظ على إجمالي إنتاج رخصة طاووق عند حوالي 105.000 برميل يوميا خلال العام الحالي، كما تخطط الشركة لإنفاق تشغيلي بقيمة 800 مليون دولار أمريكي ".

واشار الى انه "يتوقع ضخ أكثر من 4000 برميل في اليوم من ترخيص حقل بعشيقة، كما تقوم الشركة بإعادة دخول بئرين استكشافيتين وحفر ثلاثة آبار جديدة في حقل بعشيقة في عام 2022".

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