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حفارات النفط الأمريكية ترتفع الى 622 وحدة خلال الأسبوع الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-12T08:21:41+0000
حفارات النفط الأمريكية ترتفع الى 622 وحدة خلال الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ ارتفعت عدد منصات التنقيب عن النفط في أميركا 9 حفارات، ليصل الإجمالي إلى 622 حفارة خلال الأسبوع الماضي حسب التقرير الصادر عن شركة بيكر هيوز الامريكية.

ووفقا لتقرير الشركة التي هي أكبر شركات خدمات حقول النفط في العالم فقد ارتفعت حفارات النفط الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وبينت ان "الشركات الأميركية اضافت 4 حفارات للتنقيب عن النفط في حوض برميان، خلال الأسبوع المنصرم، ليرتفع الإجمالي إلى 347 حفارة، كما أضافت الشركات الأميركية حفارة واحدة للتنقيب عن النفط في حوض هاينزفيل، في حين أغلقت أخرى في حقل كانا وودفورد".

وتابعت ان حفارات النفط في أحواض خارج منطقة الصخري زادت 5 حفارات، ليصل الإجمالي إلى 101 حفارة، حسب التقرير.

يذكر ان ارتفاع اسعار النفط يحفز الشركات النفطية الامريكية على زيادة حفاراتها النفطية ، ويعد تكلفة استخراج النفطي من الصخور الزيتية في امريكا عالية ويصل الى الى اكثر من 50 دولارا للبرميل وتنخفض هذه الحفارات بانخفاض اسعار النفط وتتوقف بمجرد انخفاض الاسعار دون 50 دولارا.

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