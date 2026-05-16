حظر أوروبي على اللحوم البرازيلية وعين الصين على العراق

شفق نيوز- بغداد

قررت المفوضية الأوروبية، يوم السبت، حظر استيراد اللحوم والدواجن والحيوانات الحية من البرازيل اعتباراً من 3 سبتمبر/ أيلول 2026، بسبب عدم التزامها بمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة باستخدام المضادات الحيوية في الإنتاج الحيواني.

ويشمل القرار حظر استيراد الدواجن والبيض ومنتجات الاستزراع المائي والعسل، فيما أبقت أوروبا على استيراد اللحوم من دول أخرى ضمن تكتل ميركوسور مثل الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي.

ويأتي القرار في وقت صدّرت فيه البرازيل نحو 42.7 ألف طن متري من صدور الدجاج المجمدة إلى أوروبا خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، بزيادة بلغت 42% على أساس سنوي، ما يضع جزءاً مهماً من تجارتها الغذائية أمام ضغوط جديدة.

ومن المتوقع أن تستفيد تايلاند والصين من الفراغ الذي قد يسببه الحظر الأوروبي، إذ رجّح متعاملون في السوق تحوّل الطلب الأوروبي نحو الدجاج التايلاندي، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعاره عالمياً.

كما تتجه الصين إلى تعزيز حضورها في سوق الدواجن العالمية، مع توقعات بارتفاع صادراتها إلى 1.4 مليون طن متري خلال 2026، مستهدفة أسواقاً نامية بينها العراق، إلى جانب عدد من الدول الآسيوية والإفريقية الحساسة للأسعار.

ويرى محللون أن أسعار لحوم البقر العالمية مرشحة للارتفاع بسبب انخفاض المعروض، بينما سيكون تأثير القرار على الدواجن أقل حدة بسبب ارتفاع الاكتفاء الذاتي الأوروبي.

في المقابل، أكدت الحكومة البرازيلية أنها ستعمل مع المنتجين المحليين لتطبيق المعايير الأوروبية قبل دخول الحظر حيّز التنفيذ، وسط تفاؤل بإمكانية احتواء الأزمة واستعادة الصادرات لاحقاً.