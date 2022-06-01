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حظر النفط الروسي وانتهاء إغلاق شنغهاي ترفع أسعار النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-01T05:03:38+0000
حظر النفط الروسي وانتهاء إغلاق شنغهاي ترفع أسعار النفط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية، يوم الأربعاء، بعد أن اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي وتدريجي للنفط الروسي وأنهت الصين إغلاقها بسبب كوفيد -19 في شنغهاي.

وارتفع خام برنت تسليم أغسطس آب 37 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 116.97 دولارا للبرميل في الساعة 04:37 بتوقيت جرينتش، فيما ينتهي عقد الشهر المقبل لتسليم يوليو تموز يوم الثلاثاء عند 122.84 دولارًا للبرميل ، بزيادة 1٪.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.29 بالمئة إلى 114.99 دولارا للبرميل.

أنهى كلا المعيارين القياسيين شهر مايو أيار على ارتفاع، مسجلين بذلك الشهر السادس على التوالي من ارتفاع الأسعار.

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ يوم الاثنين على قطع 90٪ من واردات النفط من روسيا بحلول نهاية هذا العام ، في أشد عقوبات الاتحاد حتى الآن على موسكو منذ غزو أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر.

وبمجرد اعتمادها بالكامل، سيتم تنفيذ العقوبات على النفط الخام على مراحل على مدى ستة أشهر وعلى المنتجات المكررة على مدى ثمانية أشهر، يستثني الحظر نفط خط الأنابيب من روسيا كامتياز للمجر.

في الصين ، انتهى إغلاق شنغهاي القاسي لـ COVID-19 في منتصف ليل الأربعاء صباح الأربعاء بعد شهرين ، مما أدى إلى توقعات بزيادة الطلب على الوقود من البلاد.

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