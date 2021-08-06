حصل عليهما من القرض الياباني .. العراق يضم سفينتين إلى أسطوله البحري

شفق نيوز/ تستعد وزارة النقل/الشركة العامة لموانئ العراق لتسلم سيفينتين متخصصتين ضمن مشاريع القرض الياباني .

وقال المدير العام للشركة فرحان الفرطوسي في بيان اليوم الجمعة، إنه ستلتحق وحدتان بحريتان بنيتا على حساب هيئة القرض الياباني الى اسطول قسم السيطرة البحرية، موضحاً إن السفينتين اكتمل بنائهما في كولومبو سريكلانكا وهما سفينة الادلاء (شط العرب) وتتسع لـ( 25) مرشدا بحريا نوع (كاتامران) إضافة الى (20 ) فردا من الطاقم وهي محطة لاستقبال المرشدين المغادرين من موانئنا للعمل في مدخل قناه خور عبدالله .

وأضاف أن الوحدة البحرية الثانية هي سفينة التنوير (الفاو) تخصصية تقوم بنصب والتقاط العوامات في القنوات و واجبها أيضاً تأثيث وإنارة وصيانة الممرات الملاحية .

و بين مدير قسم السيطرة البحرية أنه من المؤمل وصولهما قبل نهاية شهر آب الحالي لتدخلان الخدمة حال وصولهما بعد أن تتم عملية الإبحار التجريبي الأخير في القنوات البحرية .