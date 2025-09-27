حصري.. وزير الكهرباء العراقي: الغاز الإيراني مستمر والديون متراكمة

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم السبت، استمرار إيران بتوريد الغاز للعراق، فيما أشار إلى وجود مباحثات بشأن الديون المتراكمة على العراق عن قيمة الغاز الإيراني.

وقال فاضل، لوكالة شفق نيوز، إن "الجانب الايراني، مستمر بتزويد العراق باكثر من 20 مليون متر مكعب من الغاز، لتشغيل المحطات الكهربائية".

وأضاف أن "هناك الكثير من الديون المتراكمة على وزارة الكهرباء للجانب الإيراني، وأن الايرانيين متفهمين وتحلموا ذلك منذ فترة طويلة".

وتابع أن "هناك نقاش بين العراق والجانب الإيراني بخصوص الغاز المورد، والديوان المتراكمة على العراق لصالح الإيرانيين".

وكان مصدرا أمنيا، كشف صباح اليوم السبت، عن زيارة مرتقبة لوفد إيراني رسمي رفيع المستوى إلى بغداد، للتباحث مع الحكومة العراقية حول عدد من الملفات المهمة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الوفد الذي سيزور بغداد قريباً "يضم عدداً من المسؤولين الإيرانيين لمناقشة عدد من القضايا المهمة مع بغداد، ومن بينها ملف الديون الإيرانية المتراكمة بذمة بغداد إزاء تصدير الغاز إلى العراق"، مشيراً إلى أن "الوفد سيناقش ايضاً الاتفاق على آلية تسديد هذه الديون".

وأضاف، أن "الوفد سيناقش ملف استيراد غاز تركمانستان والفيتو الأمريكي عليه".

وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أعلن في عام 2023 التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية ديون العراق المتعلقة باستيراد الغاز الطبيعي من إيران.

وتصل احتياجات العراق من الكهرباء إلى 37 ألف ميغاوات، بينما ينتج نحو 26 ألفا حاليا.

ويدين العراق لإيران بمستحقات متأخرة عن واردات الغاز والكهرباء خلال الأعوام الماضية تبلغ نحو 12 مليار دولار، إذ تمثل واردات الكهرباء والغاز من إيران ما يصل إلى 40% من إمدادات العراق من الطاقة، لا سيما في فصل الصيف، عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 مئوية.