حصري.. العراق يواصل استيراد الغاز والكهرباء من إيران بلا انقطاع

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة الكهرباء في مجلس النواب العراقي، داخل راضي، يوم الاثنين، عن استمرار العراق باستيراد الكهرباء والغاز من إيران دون أي توقف، على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وقال راضي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة العراقية تعمل حالياً على البحث عن بدائل للغاز الإيراني، من خلال استيراد الطاقة الكهربائية من مجلس التعاون الخليجي، والأردن، ودول أخرى".

وأضاف أن "هناك تحركاً لاستيراد الغاز من دولة قطر، إلى جانب دخول شركات أجنبية إلى العراق بهدف العمل على الاستفادة من الغاز المصاحب في توليد الطاقة الكهربائية".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد قال، خلال شهر آذار الماضي، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أنهت الإعفاءات الممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران، ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث قوله، إن واشنطن لن تسمح لطهران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية.

وسبق أن وجه رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي عطوان العطواني، رسالة إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تفيد بأن إيقاف استيراد الغاز من ايران سيتسبب بانهيار منظومة شبكة الكهرباء خلال الصيف المقبل في العراق، في اشارة الى ضرورة تمديد الإعفاءات الممنوحة الى العراق في هذا الجانب بعد ايقافها رسميا من قبل ادارة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وفي نهاية الشهر الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن محطات الكهرباء كافة ستعمل على الغاز العراقي في نهاية العام 2027.