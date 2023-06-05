حصة انتاج العراق من النفط خلال عام 2024 ستبلغ 4.220 مليون برميل

قرر وزراء التحالف خلال اجتماعهم امس الاحد، تعديل شهر الأساس- الذي تحسب من خلالها حصص انتاج دول اوبك ابتداء من 1 يناير/كانون الثاني حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024.

ووفق جدول حصص إنتاج النفط لدول أوبك+، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز فان حصة العراق من انتاج النفط لعام 2024 ستبلغ 4.431 مليون برميل الا انه وافق على استمرار خفضه الطوعي بمقدار 210 الف برميل ليصبح 4.220 مليون برميل وهو اقل بمقدار 289 الف برميل عن شهر حزيران 2022 الذي كان 4.509 مليون برميل، واقل بمقدار 211 الف برميل عن حصته لشهر كانون الثاني من عام 2023 الذي بلغت 4.431 مليون برميل".

وأعلنت المملكة العربية السعودية و8 دول أخرى بينها العراق أن خفضها الطوعي الإضافي الذي بدأت تنفيذه في مايو/أيار 2023، سيمتد حتى نهاية عام 2024، بدلًا من نهاية العام الجاري.

وسيظل إنتاج النفط في السعودية عند 9.978 مليون برميل يوميًا خلال عام 2024 بأكمله بعد ان وافقت على خفض الطوعي بمقدار 500 الف برميل يوميا .