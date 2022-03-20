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حصة العراق 500 ميغاواط.. الربط الكهربائي الخليجي سيزود الكويت بـ 2500 ميغاواط

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-20T08:32:39+0000
حصة العراق 500 ميغاواط.. الربط الكهربائي الخليجي سيزود الكويت بـ 2500 ميغاواط

شفق نيوز/ اعلنت الكويت أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي سيزود الكويت بـ 2500 ميغاواط والعراق بـ 500 ميغاواط، مبينة انه من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية خلال الأيام القليلة المقبلة مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتحدث المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية مروان الغانم، عن تفاصيل مشروع تطوير منظومة الربط الكهربائي والربط بشبكة جنوب العراق،قائلا إن "للمشروع الذي سيتم تمويله من الصندوق الكويتي وصندوق قطر للتنمية وهيئة الربط الكهربائي، منافع فنية واقتصادية كبيرة، حيث سيزيد من قدرة وكفاءة الشبكات الكهربائية للدول الأعضاء في الهيئة، و تعزيز الشبكات الكهربائية الوطنية لدى دول الخليج، وزيادة اعتماديتها، لضمان استدامة الطاقة الكهربائية في جميع الأوقات".

وأضاف أن " الاتفاقية التي من المتوقع توقيعها خلال الأيام القليلة المقبلة مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيكون الكويت أكبر المستفيدين من المشروع، حيث سيتم رفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء في الكويت بنحو 2500 ميغاواط، وسيزيد من اعتمادية الشبكة الكهربائية الكويتية وسيرفع كفاءتها التشغيلية، كما سيكون للمشروع منافع للشبكة في جنوب العراق، حيث سيتم تزويدها بقدرة كهربائية يعتمد عليها لا تقل عن 500 ميغاواط لتلبية جزءا من الطلب على الطاقة الكهربائية، وتحسين أداء واستقرار الشبكة العراقية.

وأشار الى أن "المشروع الذي يموله الصندوق بقرضين قيمة كل منهما 35 مليون دينار، يتكون من أعمال إنشاء محطة ربط جديدة ضمن منظومة الربط الخليجي في محطة الوفرة في الكويت على مساحة تبلغ نحو 62 ألف متر مربع وعلى تمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلو فولت ثنائي الدائرة من محطة الوفرة الى محطة الفاو في جنوب جمهورية العراق والتابعة لوزارة الكهرباء العراقية بطول نحو 295 كيلومتراً".

يذكر أن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هي شركة مساهمة خليجية أنشأت في تاريخ 29 يوليو 2001 ومقرها مدينة الدمام وهي مملوكة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويتمثل نشاطها الرئيسي في ربط الشبكات الكهربائية بين دول المجلس.

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