إحصائية رسمية .. أكثر من مليون و200 ألف سائح عراقي زاروا تركيا خلال عام واحد

شفق نيوز/ بلغ عدد السيّاح العراقيين لتركيا، أكثر من مليون و 200 الف سائح في العام 2022 حسب وزارة الثقافة والسياحة التركية.

وقالت وزارة الثقافة السياحة التركية في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "عدد السياح العراقيين لتركيا في العام 2022 بلغ 1.208.859 مليون سائح" ، مشيرة الى ان "السياح العراقيين وصلوا بطرق مختلفة منها بواسطة الطائرات وبعدد 500.955 سائحا والطرق السريعة وبعدد 656.989 سائحا وبالقطارات 915 سائحا، و عبر البحر و عبر القطارات بعدد 36 سائحا.

وأشارت إلى ان "نسبة العراقيين من السياح العالم لتركيا لعام 2022 بلغ 2.71%".

وأوضحت إحصائية الوزارة ان "العراق جاء في مقدمة الدول العربية بعدد السياح في منطقة اسيا ( ما عدا سوريا لعدم وجود احصائية لها)، وتأتي السعودية بعده بعدد 497.914 سائحا، وتأتي بعدها الاردن وبعدد 494.629 سائحا، وتأتي بعدها الكويت بعدد 480.123 سائحا".