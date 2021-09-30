سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إحصائية رسمية .. ارتفاع أعداد السيارات إلى أكثر من 7 ملايين في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-30T08:59:42+0000
إحصائية رسمية .. ارتفاع أعداد السيارات إلى أكثر من 7 ملايين في العراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط بالعراق، يوم الخميس، عن ارتفاع أعداد السيارات إلى أكثر من 7 ملايين سيارة خلال العام 2020.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العدد الإجمالي لسيارات القطاع الخاص بلغت 7 ملايين و26 الفاً و106 سيارات المسجلة لغاية نهاية كانون الأول من العام 2020 مع سيارات اقليم كوردستان والتي تشمل جميع اللوحات بما فيها الفحص المؤقت"، مبينا ان "هذه السيارات ارتفعت بالمقارنة مع العام 2019 التي بلغت فيها أعداد السيارات 6 ملايين و888 الفاً و201 سيارة بنسبة ارتفاع بلغت 2%".

واضاف ان "معدل عدد السيارات المسجلة لسنة 2020 بلوحاتها كافة بلغت 175 سيارة لكل 1000 نسمة من سكان العراق".

واشار الجهاز الى ان " السيارات التي تحمل اللوحات الدائمية فقد كانت نسبتها 59.7% من إجمالي عدد السيارات الكلي بضمنها اقليم كوردستان، اما لوحات الفحص المؤقت فقد بلغت 5% من إجمالي السيارات، في حين أن عدد السيارات التي تحمل لوحات جديدة بلغت نسبتها 25.3% من المجموع الكلي للسيارات خلال العام 2020، علما انه لا يوجد سيارات فحص مؤقت ولا سيارات تحمل لوحات جديدة في اقليم كوردستان".

related

ارتفاع مؤشر التضخم الشهري والسنوي في العراق

Date: 2021-08-08 10:26:16
ارتفاع مؤشر التضخم الشهري والسنوي في العراق

إرتفاع طفيف للدولار أمام الدينار العراقي

Date: 2020-11-14 07:42:30
إرتفاع طفيف للدولار أمام الدينار العراقي

مع انخفاضه بالأسواق .. ارتفاع في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

Date: 2021-06-20 09:40:27
مع انخفاضه بالأسواق .. ارتفاع في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

على غرار الدولار .. الذهب يرتفع في العراق ليلامس 400 الف دينار للمثقال

Date: 2021-05-27 08:54:40
على غرار الدولار .. الذهب يرتفع في العراق ليلامس 400 الف دينار للمثقال

مصدر حكومي يفصح عن أسباب الارتفاع المفاجئ للدولار بالأسواق العراقية

Date: 2021-07-18 09:11:47
مصدر حكومي يفصح عن أسباب الارتفاع المفاجئ للدولار بالأسواق العراقية

أرتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-05-06 08:21:00
أرتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

ارتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-08-01 09:06:26
ارتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

بمعدل 30 ألف برميل يومياً .. ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا

Date: 2021-08-22 05:33:11
بمعدل 30 ألف برميل يومياً .. ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا