إحصائية دولية: العراق بالمركز 19 عالمياً بأرخص سعر للبنزين

شفق نيوز/ أفاد موقع "global petrol prices" الدولي المختص بأسعار الوقود والطاقة الكهربائية، يوم الخميس، بأن العراق حلّ في المركز 19 عالمياً بأرخص سعر للبنزين.

وأظهر أحدث جدول للموقع، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العراق احتل المرتبة 19 بأرخص دول العالم بالبنزين من بين 170 دولة مدرجة بالجدول وبسعر 0.580 يورو للتر الواحد وهو ما يعادل 0.649 دولار للتر الواحد وما يعادل 850 دينار عراقي.

وبحسب جدول الموقع فإن الغالون الواحد من البنزين يساوي 2.199 يورو وهو ما يعادل 2.457 دولار وما يعادل 3.217.299 دينار عراقي.

والغالون وحدة قياس للسوائل ويساوي الغالون الأمريكي 3.78 لتر.

ويبيع العراق البنزين العادي في محطات التعبئة من المصافي الموجودة لديه، فيما يستورد المحسن (عالي الأوكتان) من الخارج لتغطية احتياجاته المحلية.