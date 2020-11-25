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إحصائية جديدة عن عن متوسط إنفاق الفرد الشهري ونسبة البطالة في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-25T09:54:12+0000
إحصائية جديدة عن عن متوسط إنفاق الفرد الشهري ونسبة البطالة في العراق

شفق نيوز/ اعلن الجهاز المركزي للاحصاء يوم الاربعاء ان متوسط انفاق الفرد الشهري بلغ 253.3 الف دينار، فيما بلغ معدل البطالة 13.8%..

وقال الجهاز في تقرير اعده في شهر تشرين الثاني الحالي لمسح رصد وتقويم الفقر في العراق في عام 2017-2018، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ، ان المسح الذي تم  بالتعاون مع البنك الدولي والادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر يعد المسح الاول من نوعه في العراق حيث نفذ باستخدام التقنيات الحديثة في العمل الميداني"، مبينا ان "المسح شمل جميع محافظات العراق ومن ضمنها محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين بعد تحريرها من تنظيم داعش".

واضاف ان "اهم نتائج المسح هو ان متوسط انفاق الفرد الشهري بلغ 253.3 الف دينار عراقي بسعر السوق مسجلا ارتفاعا بنسبة مقدارها 2.4% مقارنة بسنة 2012".

واشار التقرير الى ان من النتائج الاخرى هو ان "الانفاق على المواد الغذائية احتل المرتبة الاولى بنسبة 32.4% يليه بالمرتبة الثانية الوقود والسكن والاضاءة وبنسبة 24% ومن ثم النقل 12.1% اما النسب المتبقية فتوزعت تدريجيا على الصحة ، الملابس والاحذية، الاثاث، وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للمنزل وغيرها من الامور الاخرى".

ولفت الى ان "المسح بين ان متوسط حجم الاسرة بلغ 6 افراد على مستوى العراق ( الحضر 5.9 ) والريف( 6.5) ، فيما بلغت نسبة الامية للافراد بعمر 10 سنوات فاكثر نسبة 17.9% اناث و8.1% ذكور".

واوضح ان "معدل النشاط الاقتصادي للافراد بعمر 15 سنة فاكثر بلغ 42.8% مع وجود تفاوت في النسبة للرجال 72.7% والنساء 13%، كما بين المسح ان نصف العاملين باجر يعملون في القطاع الحكومي وتعمل 90% من النساء باجر بالقطاع الحكومي" .

وكشف المسح الى ان "معدل البطالة للافراد بعمر 15 سنة فاكثر 13.8%".

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