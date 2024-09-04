إحصائية .. العراق يسجل انخفاضاً في معدلات التضخم للعام الحالي

شفق نيوز/ كشفت مجلة "غلوبال فاينانس" الامريكية، انخفاضاً في معدلات التضخم السنوي في العراق للعام الحالي 2024.

وقالت المجلة في جدول اطلعت عليه شفق نيوز، ان معدلات التضخم السنوي للعام الحالي بلغت نسبتها 4‎%‎ منخفضة عن العام الماضي الذي بلغت نسبتها 6.042 ‎%‎.

واشارت المجلة الى ان معدلات التضخم لسنة 2020 انخفضت بنسبة 0.574، ‎%‎ لترتفع لسنة 2021 بنسبة 6.042 ‎%‎، لتنخفض سنة 2022 بنسبة 4.987 ‎%‎.

ويعد مؤشر التضخم واحداً من أهم المؤشرات الاقتصادية التي توضح تأثير مختلف الفعاليات الاقتصادية التي تحدث في البلاد، والتي تتطلب مراقبة وتدقيق مستمرين من مختلف الجهات الرقابية لاعتماد بيانات دقيقة وصحيحة تعكس الواقع الحقيقي للأحداث الاقتصادية التي تحدث في العراق.