إحصائيات 2025: تراجع مبيعات سيارات "فولكسفاغن" عالمياً

شفق نيوز- برلين

تراجعت مبيعات مجموعة "فولكسفاغن" الألمانية العملاقة للسيارات خلال العام 2025، مقارنة بالمبيعات في عام 2024.

وذكرت الشركة، أن عدد السيارات المسلمة للعملاء العام الماضي بلغ 4.73 مليون مركبة، بتراجع نسبته 1.4% عن العام 2024.

وأوضحت الشركة أن التراجع كان واضحاً بشكل خاص في الصين والولايات المتحدة ففي الصين، حيث تواجه "فولكسفاغن" منافسة قوية من شركات السيارات الكهربائية المحلية، انخفضت المبيعات بنسبة 8.4% لتصل إلى 2.02 مليون سيارة.

وفي أميركا الشمالية تراجعت المبيعات بنسبة 8.2% إلى 544 ألف سيارة، وأرجعت الشركة ذلك إلى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحسب الشركة.

في المقابل، ارتفعت المبيعات في أوروبا بنسبة 5.1% لتصل إلى 1.32 مليون سيارة، فيما كان النمو في أميركا الجنوبية أكثر وضوحا بنسبة 18.5% ليصل إلى 568 ألف سيارة.

أما بالنسبة للسيارات الكهربائية من طراز "آي دي"، فلم تشهد تغييرا يذكر، إذ تم تسليم نحو 382 ألف سيارة كهربائية على مستوى العالم، بانخفاض طفيف قدره 0.2% عن عام 2024.

وفي أوروبا ارتفعت مبيعات الطرازات الكهربائية للشركة بنحو 50% لتصل إلى 248 ألف سيارة، وفي ألمانيا تجاوزت الزيادة 60% لتصل إلى 94 ألف سيارة كهربائية.