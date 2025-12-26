إحصائيات 11 شهراً.. العراق ثانياً في استيراد السلع والمنتجات من تركيا

شفق نيوز- أنقرة

كشفت إحصائية تركية، يوم الجمعة، أن العراق احتل المركز الثاني بين الدول المستوردة للبضائع والسلع خلال الـ11 شهراً الماضية من العام 2025.

وذكر اتحاد مصدري إسطنبول في بيان له، أن قيمة صادراته في 11 شهراً ارتفعت 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 11 ملياراً و450 مليون دولار.

وأضاف البيان، أن الاتحاد صدَّر في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الثاني/ نوفمبر، منتجات إلى أسواق 198 دولة.

وأشار إلى أن صادرات إسطنبول في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بلغت ملياراً و25 مليون دولار، على أساس شهري.

وأوضح البيان، أن حصة الاتحاد من إجمالي صادرات تركيا الخارجية خلال الأشهر الـ11 من 2025، بلغت 5.3 بالمئة، مؤكداً تصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر استيراداً من إسطنبول من حيث القيمة بـ711 مليون دولار، وذلك من قطاعات الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومشتقاتها والسفن واليخوت.

ووفقاً للبيان، فقد جاء العراق بعد الولايات المتحدة الأميركية المتصدرة، ومن ثم حلت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا في المراكز الأخرى بدءا من الثالثة.