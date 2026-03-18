إحصاء.. صادرات العراق النفطية إلى أميركا تجاوزت 90 مليون برميل في 2025

أظهرت بيانات أميركية، أن صادرات العراق من النفط الخام والمنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة تجاوزت 90 مليون برميل خلال العام الماضي 2025، مع تسجيل تراجع سنوي ملحوظ.

وتابعت وكالة شفق نيوز، جداول ومخططات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية، والتي أظهرت أن العراق صدّر نحو 90 مليوناً و779 ألف برميل في 2025، بانخفاض بلغ 4 ملايين و593 ألف برميل مقارنة بعام 2024، أي بنسبة تقارب 4.8%، بعد أن سجل في العام السابق 95 مليوناً و372 ألف برميل.

وبحسب البيانات، فإن صادرات 2025 تبقى أقل بكثير من أعلى مستوى سجلته خلال العقد الماضي في عام 2018، عندما بلغت نحو 220 مليوناً و499 ألف برميل، ما يمثل تراجعاً بنحو 129 مليوناً و720 ألف برميل، أي بنسبة تقارب 58.8%.

وأشارت إلى أن شهر أغسطس/آب سجل أعلى مستوى للصادرات بواقع 10 ملايين و234 ألف برميل، فيما كان شهر فبراير/شباط الأدنى بواقع 5 ملايين و427 ألف برميل.