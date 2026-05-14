إحصاء رسمي: التضخم والاستيراد يرفعان أسعار المنتجات الزراعية في العراق

أظهرت بيانات صدرت عن هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في العراق، اليوم الخميس، ارتفاع متوسط أسعار عدد من المنتجات الزراعية خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، في ظل تأثيرات التضخم المحلي وتغيّر سعر صرف الدولار والانفتاح على الاستيراد من الأسواق الخارجية.

وأوردت قراءة أجرتها وكالة شفق نيوز للبيانات، ارتفاع أسعار المحاصيل الحقلية، إذ سجلت الحنطة زيادة بنسبة 4.9% لتصل إلى 510 دنانير للكيلوغرام، والشلب بنسبة 4.4% إلى 940 ديناراً، والشعير بنسبة 3.8% إلى 436 ديناراً، فيما ارتفعت أسعار الباميا بنسبة 3.6% والطماطة بنسبة 1.9%.

وفي قطاع الفواكه، ارتفع سعر الليمون الحامض بنسبة 3% ليبلغ 3034 ديناراً للكيلوغرام، فيما سجل الرمان زيادة بنسبة 0.8% والخوخ بنسبة 0.7%، مقابل انخفاض أسعار بعض الأصناف، بينها التفاح والزيتون.

كما سجلت أسعار التمور ارتفاعاً، إذ ارتفع تمر البرحي بنسبة 3% ليصل إلى 2032 ديناراً للكيلوغرام، والمكتوم بنسبة 3.2% إلى 1755 ديناراً.

وفي قطاع اللحوم، ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء، حيث زاد سعر لحم الأغنام بنسبة 3.2%، ولحم الأبقار بنسبة 3.1%، بينما انخفضت أسعار الدجاج بنسبة 7.2% لتصل إلى 2900 دينار للكيلوغرام.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى التضخم المحلي وتغيّر سعر صرف الدولار، فضلاً عن زيادة الاستيراد من الأسواق العربية والأجنبية، ما انعكس على حركة الأسعار في الأسواق العراقية.