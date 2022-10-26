إحصاءات جديدة تؤشر صعوبة تخلي دول العالم عن "النفط والغاز" 

شفق نيوز/ رصدت بيانات واحصائيات لشركة bp البريطانية، يوم الأربعاء، أن نحو 90% من استهلاك العالم للطاقة يأتي من الوقود الأحفوري خلال عام 2021.

وأظهرت إحصائية حديثة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "استهلاك العالم للطاقة الذي يأتي من الوقود الأحفوري الذي شمل النفط والغاز الطبيعي والفحم والطاقة النووية بلغ نسبته 89% من باقي الوقود الاخرى النظيفة التي شملت الطاقة الكهرومائية والطاقة المتجددة".

واضافت ان "استهلاك الدول من النفط الخام بلغ نسبته 31%، فما بلغ نسبة استهلاك الدول من الفحم 27% وبلغ نسبة استخدام الدول من الغاز الطبيعي 24% والطاقة النووية منه 7% ".

واشارت الى ان "استخدام الدول للوقود النظيف كان حصة الطاقة الكهرومائية 7%، فيما كانت حصة الطاقة المتجددة من الرياح والشمس 4%".

وتسعى الدول العالم إلى التقليل من الوقود الأحفوري وزيادة الطاقة النظيفة بعد التغيرات المناخية التي اجتاحت دول العالم، فيما اهتزت دول العالم بعد الحرب الروسية والاوكرانية لتعود دول أوروبا مرة أخرى للاعتماد على الوقود الأحفوري بعد انقطاع النفط والغاز عليها من قبل روسيا.

وتشير هذه الإحصاءات إلى عدم امكانية أن تتخلى دول العالم عن النفط والغاز "بسهولة".