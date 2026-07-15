حصار موانئ إيران يلهب أسعار النفط وبرنت يقفز لـ 86 دولاراً وسط طبول حرب بمضيق هرمز

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مع إعادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية ورد إيران بشن هجمات على ​البنية التحتية الأميركية في المنطقة.

وللجلسة الثانية على التوالي، أغلق خام برنت عند ‌أعلى مستوى منذ 12 يونيو حزيران وخام غرب تكساس الوسيط عند أعلى مستوى منذ 15 يونيو حزيران، وواصلا الارتفاع في تعاملات صباح اليوم الأربعاء.

وصعد خام برنت 1.46 دولار أو 1.72 بالمئة إلى 86.19 ​دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0029 بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 1.11 ​دولار أو 1.4 بالمئة إلى 80.40 دولاراً للبرميل، وفقا لوكالة "رويترز".

وأغلقت أسعار النفط مرتفعة ⁠بـ2% عند أعلى مستوى في شهر أمس الثلاثاء، مع تفاقم اضطراب الإمدادات ​في مضيق هرمز جراء الهجمات. وكان نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال ​يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الأميركي بدء جولة جديدة من الضربات "لمواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز".

وتقول طهران إنها ​أغلقت المضيق مجددا بعد تجدد الأعمال القتالية بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما ​يقوض بشكل أكبر الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في يونيو حزيران بعد عدة أشهر من القتال.

وقال ‌ترمب ⁠في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بثت مساء أمس الثلاثاء "سأرجئ استهداف مواقع الطاقة إلى النهاية، لكننا سنضربها في نهاية المطاف".

وأعلن الجيش الإيراني في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء أنه شن هجمات بطائرات مسيرة على مواقع أمريكية في قاعدة الأزرق الأردنية. ولم يصدر أي ​تعليق فوري من البنتاغون.

وأعلن ​الحرس الثوري الإيراني ⁠أنه استهدف منشآت أسلحة وتخزين في البحرين والكويت.

وقال تيم ووترر كبير ​محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "لا تزال احتمالات عودة أسعار النفط ​إلى ما ⁠يقارب المئة دولار خلال المدى القريب قائمة إذا ما تصاعدت حدة الأعمال القتالية وألحقت أضرارا بالبنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج". وأشار في الوقت نفسه إلى أن أسعار خام برنت ربما ⁠تبقى ​في نطاق 75 إلى 80 دولارا للبرميل إذا ما ​أسفرت الجهود الدبلوماسية عن إعادة فتح المضيق.

وأضاف "في الوقت الراهن، لا تزال علاوة المخاطر قائمة، لكن الأمر ليس محسوما، ​إذ أن هناك دوافع لدى كل من الجانبين لإيجاد حل دبلوماسي".