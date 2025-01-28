حركة نفطية غير مسبوقة بموانئ البصرة.. رسو 13 ناقلة متنوعة الشحنات

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، يوم الثلاثاء، رسو 13 ناقلة نفط على أرصفة ميناء خور الزبير التخصصي، وتحمل شحنات متنوعة.

وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "أرصفة ميناء خور الزبير استقبلت (13) ناقلة نفطية تحمل شحنات متنوعة، أبرزها زيت الوقود، والبنزين، والنافتا، و توزعت الناقلات على الأرصفة المختلفة بالميناء، حيث رست الناقلة (Sumer) على رصيف رقم (41)، وناقلة (Versha) على رصيف رقم (42)، وكلتاهما محملتان بمادة زيت الوقود، في حين استقبل رصيف رقم (2) الناقلة (Meltemi) المحملة بالبنزين، بينما تم تحميل الناقلة (Front Vego) التي رست على رصيف رقم (9) بمادة النافتا".

وأضاف، أن "بقية الناقلات قد تباينت في شحناتها، حيث حملت معظمها مواد مثل زيت الوقود و Gas oil وVlankot، مما يعكس التنوع الكبير في شحنات الميناء، كما شهدت عمليات الإرساء والمغادرة والتفريغ تعاوناً مثمراً بين الملاحة البحرية وإدارة الميناء، مما ساهم في تسريع وتيرة العمل وضمان سلاسة العمليات البحرية".

وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة الموانئ العراقية إجمالي إيرادات الشركة خلال العام 2024، مؤكدة أنها بلغت أكثر من تريليون دينار عراقي، فيما بلغ إجمالي مناولة الحاويات مليون و800 ألف حاوية، فيما أشارت إلى عدد البواخر الراسية بلغ أكثر من ثلاثة آلاف باخرة.