حركة تجارة المواشي في الرقة تنتعش بعد إنتهاء الإغلاق الكلي

شفق نيوز/ تشهد سوق المواشي في مدينة الرقة حركة نشطة بعد انتهاء فترة الحظر الكلي الأولى في المدينة وريفها والتي امتدت لخمسة عشر يوماً بسبب ازدياد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كوفيد ١٩

وأوضح محمد جاسم العبد أحد التجار في سوق الرشيد للمواشي في مدينة الرقة لوكالة شفق نيوز أنّ حركة البيع والشراء جيدة مقارنة بفترة ماقبل الحظر رغم ارتفاع أسعار المواشي والأعلاف عامة إلا أنّ هناك إقبالاً كبيراً على شراء المواشي بالنسبة للمربين والتجار الذين يصدرونها للمناطق الأخرى ودول الجوار حسب قوله، مضيفاً أنّ تربية الأغنام والتجارة بها كانت شبه معدومة في السنوات السابقة وخاصة فترة سيطرة تنظيم داعش على المدينة

وأكد العبد أنّ سعر كيلو الخروف يترواح مابين ٦٨٠٠ و ٧١٠٠ ليرة سورية - وهي أسعار مرتفعة لكنها طبيعية إذا تم مقارنتها بسعر الدولار الأمريكي - فيما يصل سعر النعجة الوالدة الواحدة ل ٧٠٠ ألف ليرة بينما يصل سعر كيلو الجدي ل ٦٠٠٠ ليرة وهذا سعر قياسي ورغم ذلك هناك إقبال كبير على تربيتها وتجارتها

أما فيصل النايف أحد مربي المواشي قال لوكالة شفق نيوز إنّ سبب ازدهار تجارة المواشي وتربيتها هي اعتبارها مهنة قديمة ومتعارفة لأغلب سكان في أرياف الرقة وكذلك قلة فرص العمل عامة في مجالات أخرى فضلاً عن فائدة المادية من الألبان والأجبان ومشتقاتها وهي مصدر دخل جيد لأكثر من ٥٠ % من سكان محافظة الرقة موضّحاً أنّ سعر العلف وخاصة الشعير والنخالة يتراوح مابين ٣٠٠ - ٤٠٠ ليرة سورية ولكنه لايؤثر على تربيتها والتجارة بها

يذكر أنّ نشاط الحركة التجارية للمواشي تنعكس سلباً على الأهالي في مدينة الرقة حيث يصل سعر كيلو واحد من لحم الغنم إلى ١٥ ألف ليرة سورية أي مايعادل ٨ % من رواتب العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية .